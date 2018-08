Asegura Jazmín Copete que Cuitláhuac recibirá un Veracruz en paz y reestructurado

La diputada no se ve fuera del PRD, asegura.

Luis Manuel Toto Pólito | Santiago Tuxtla, Ver.— La diputada por el distrito 24 Jazmín Copete Zapot, aseguró que el próximo gobierno del estado que encabezará Cuitláhuac García Jiménez recibirá un Veracruz en paz y con condiciones diferentes a las que recibió Miguel Ángel Yunes Linares del encarcelado Duarte de Ochoa.

Inició recordando que hace dos años la plaza Lerdo en la capital del estado, la ocupaba uno tras otro grupo de protestantes que exigían pagos y atención de demandas incumplidas y así sucesivamente, incluso por adultos mayores que llegaron a ser desalojados de manera violenta de ese lugar.

“Hoy no es ese Veracruz el que se va entregar, un estado que estaba convulsionado, un palacio de gobierno tomado por alcaldes en donde ni siquiera los recursos que eran para los municipios se hacían llegar, hoy la entidad tiene finanzas sanas y en orden, mucho de ello se le dio esa viabilidad desde el congreso del estado”, dijo.

Habló sobre el proceso de reestructuración de la deuda de Veracruz que ha permitido darle esa conducción al estado y cumplir con algunos compromisos que tuvieron que ser analizados por la deuda que existió.

Enfatizó que en noviembre del año pasado, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que con la reestructuración de la deuda pública de 46 mil millones de pesos se logró disminuir la tasa de interés interbancaria en dos puntos porcentuales, al pasar de 10.738 por ciento a 8.458 anualmente y lográndose un ahorro de 2 mmdp anuales, esto fue avalado por el congreso actual.

Incluso sostuvo que las calificadoras dieron al estado una valoración positiva en relación a la capacidad crediticia que sigue teniendo.

Sentenció por otro lado que si el próximo gobierno se apega a la paz para olvidar, y otorgar el perdón a diestra y siniestra de políticos en este país, hay que atenerse a la historia y la memoria para no olvidar lo que ha ocurrido.

Finalmente, la diputada Jazmín Copete Zapot refrendó su compromiso con el sol azteca y reconoció que no se irá del PRD. “Aquí estoy y no me voy a mover, aquí sigo en el PRD, las personas que son de convicción no por irse o cambiarse dejan de ser más de lo que son, finalmente Jazmín Copete tiene una trayectoria y un nombre, y en el partido de la revolución democrática he militado siempre y no me vislumbro fuera del PRD”, concluyó.