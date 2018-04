Habrá orquesta sinfónica infantil en San Andrés Tuxtla

Luis Manuel Toto Pólito | San Andrés Tuxtla, Ver.— En esta semana se realizó el primer pago de los instrumentos para lo que será la orquesta sinfónica infantil de San Andrés Tuxtla, algo que no había sucedido en la historia del municipio, afirmó el alcalde Octavio Pérez Garay.

No habrá casting y será para niños que gusten tocar instrumentos, incluso para pequeños no lo sepan hacer, lo importante será que tengan la intención de aprender.

“Vamos a tener a personas capacitadas que les van enseñar a tocar diversos instrumentos y de ahí poco a poco iremos conformando lo que será la orquesta”: dijo.

La sinfónica estará instalada en el centro comunitario que se ubica en la colonia Buenavista y que se encuentra abandonado en la actualidad. Estos espacios serán utilizados como salones de clases especialmente para este instrumental que llegaría a afianzarse en los próximos años.

Sin embargo, será a mediados de este año cuando inicien los trabajos de la nueva sinfónica infantil indicó la autoridad, pero esto iría más allá, ya que adelantó que esperan que en esta administración se pueda lograr la creación de un centro cultural, que contaría con salones propios para la orquesta y un teatro digno, y que estarían ubicados a un costado de la unidad deportiva municipal de la colonia Los Maestros.

Octavio Pérez dijo que pretende darle un reconocimiento al tema cultural que no ha tenido hasta el día de hoy, y apostarle a tener cosas distintas en el municipio aunado al respaldo de jóvenes permitiéndoles obtener protección mediante la cultura y las artes.

La orquesta sinfónica infantil podría estar tocando por primera vez en el mes de diciembre, culminó el alcalde.

