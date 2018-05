Madres de desaparecidos marchan en Veracruz, Morelos y Coahuila

La Jornada | Ciudad de México.— Madres de personas desaparecidas salieron a las principales calles de Coatzacoalcos, Orizaba, Veracruz, Xalapa, Cuernavaca y Torreón, para exigir a las autoridades que agilicen los trabajos de búsqueda en vida de personas desaparecidas, las diligencias para la identificación de restos humanos localizados en fosas clandestinas, y las investigaciones para esclarecer los casos de desaparición en la entidad.

En Xalapa, Veracruz, se realizaron dos marchas, una encabezada por el Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, que salió del panteón Palo Verde, y otra encabezada por el Colectivo por la Paz, que partió de la normal veracruzana Enrique C. Rébsamen, ambas con dirección al monumento del Día de la Madre, ubicado sobre la avenida Manuel Ávila Camacho.

Durante esta manifestación, María Elena Gutiérrez Domínguez, integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, aprovechó para exigir al gobierno de Veracruz que no las deje fuera de la integración de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Al gobierno se le ha olvidado que sin las familias, no. Si las familias no somos consideradas, no va a pasar una ley donde no se tome en cuenta la opinión de nosotros. Se ha decretado la Comisión Estatal de Búsqueda sin las familias, por eso alzamos la voz, y le decimos que esa comisión no puede ser por decreto sino que debe considerar nuestra opinión y nuestras necesidades”.

Gutiérrez Domínguez dijo que la Ley General de Víctimas, que se aprobó a nivel federal, fue impulsada por las familias de desaparecidos, y por ello, no puede pensarse que al homologarse a nivel estatal, no sean tomadas en cuenta.

“Una Comisión Estatal de Búsqueda sin la opinión de las familias no va a funcionar, y nosotros no podemos permitir que no funcione. Le pedimos a las autoridades que nos tomen en cuenta, que nos incluyen, que escuchen nuestras opiniones y necesidades”, dijo Gutiérrez Domínguez.

Lucía de los Ángeles Díaz Genao, del Colectivo Solecito Veracruz, dijo que a diferencia de otras marchas, “este año estamos más indignadas que en años anteriores -si eso era posible- porque los casos están abandonados. No hay un trabajo serio, la fiscalía pasó de ser omisa a ser nula. Y hasta el propio gobierno niega las fosas”.

Si bien se han detenido a 16 policías, tres ex mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como tres funcionarios de la Fiscalía Estatal, por casos de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte, dijo que a la fecha esto no se ha traducido en avances para localizar a los familiares desaparecidos.

Dijo que durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se han suspendido las mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz.

También reprochó que no se tiene certeza sobre el número de personas desaparecidas en lo que va del actual mandato. Además, de que enfrentan dificultades para que organizaciones internacionales o la prensa ingresen al lugar donde se encuentran las fosas de Colinas de Santa Fe, para documentar los hechos.

Díaz Genao consideró que el proceso electoral 2018 tiene parados los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas.

“El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el Fiscal Jorge Winckler Ortiz, están en campaña. No tenemos reuniones desde septiembre del 2017, y las compañeras no saben de avances en sus casos”.

La vocera del Colectivo Solecito informó que “la marcha del 10 de mayo es emblemática para ellas, porque fue ese día, cuando les entregaron el mapa de Colinas de Santa Fe, donde han sido localizadas 150 fosas, con más de 287 cuerpos humanos.

“Nosotras somos madres que no tenemos nada que celebrar, y hacemos una movilización este 10 de mayo, para recordarle al gobierno que estas madres no tenemos a nuestros hijos con nosotros”.

Sobre los trabajos en Colinas de Santa Fe, Díaz Genao dijo que pese a que tenían proyectado cerrar los trabajos de exploración a finales de mes, es posible que se extiendan un poco más.

“Los trabajos de colinas se van a tener que extender, porque hubo dos hallazgos la semana pasada. Ya se procesó la primera fosa, y hoy se está analizando la segunda”.

Además de que en la región de Córdoba, otro grupo de madres del Colectivo han localizado ocho restos humanos inhumados de manera clandestina. “Así que a pesar de que la fiscalía es omisa e indolente, nosotras seguimos trabajando”.

Al grito de “¡dónde están, dónde están!, protestan en Morelos

Al grito de “¡dónde están, dónde están, nuestras hijas/hijos dónde están!” y “¡Ni uno más, ni uno más, ni un asesinado/asesinada más!”, las madres de miles de jóvenes desaparecidos y asesinados en Morelos durante los últimos 12 años marcharon por las calles de Cuernavaca para exigir al gobierno estatal, que encabeza Graco Ramírez, que los encuentre, y a la Fiscalía General del Estado imparta justicia para todos ellos.

Este 10 de mayo ellas, dijeron, no tienen nada que celebrar, porque sus hijos son víctimas de la delincuencia, violencia e impunidad que azota Morelos y el país en los último 12 años.

“Día de la madre; día del dolor en Torreón”

Familiares de personas desaparecidas festejaron el Día de las Madres con una caminata por calles de Torreón para recordar su búsqueda permanente y reiterar el llamado a las autoridades a no cesar en el intento de esclarecer los miles de casos de desaparición involuntaria en el país.

La manifestación terminó frente al memorial por los desaparecidos en el bosque urbano de esta ciudad y participaron integrantes del Grupo Víctimas por sus derechos en acción (Grupo Vida), en donde se agrupan familiares de desaparecidos en la Comarca Lagunera.

“Los hijos ven con dolor cómo su madre se consume en el llanto, angustia e incertidumbre. Día de la madre, día de dolor por los desaparecidos, día en el que no tenemos nada que festejar pues nuestra familia no está completa. Porque hay una silla vacía en el comedor y el alimento no pasa, sólo de pensar”, dijo Silvia Ortiz Solís, madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, “Fanny”, desaparecida desde el 5 de noviembre de 2004, a los 16 años, cuando regresaba de jugar básquetbol de la preparatoria donde estudiaba.