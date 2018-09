Pep Guardiola confiesa que le gustaría dirigir a una selección

XEU | DEPORTES.- Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City, afirmó que entre sus planes como director técnico no descarta llegar a dirigir a una selección nacional, ya que es algo que le llama la atención.

En entrevista para el programa ‘Universo Valdano’, el técnico catalán confesó que tiene curiosidad por dirigir a un equipo nacional, sin embargo no depende de él, sino de los equipos que quieran contratarlo.

“Sí. Voy a entrenar una selección si se da la oportunidad y me quieren, quiero hacerlo. Hay que probarlo”.

También habló sobre la curiosidad que le genera estar al frente de algún país como técnico por la sensación de probar nuevas cosas.

“Siempre he tenido ese punto de curiosidad. Cuando estaba en el Barça me quería ir con 28. Luego me fui con 30 (años) a otro país, el poder estar en otro sitio y verlo, sino todo es lo mismo. No en lo funcional porque el fútbol y el deporte son una cosa muy creativa pero sí que hay que probarte en otras lenguas, ver y compararlo con lo que has hecho. Está muy bien”, confesó.

El técnico del Manchester City también confesó que en la última etapa de su carrera como director técnico le gustaría regresar al Barcelona, sin embargo quiere hacerlo con el equipo filial, ya que fue el primer club que le dio la oportunidad de dirigir.

“Yo acabaré otra vez donde empecé. Mis últimos pasos serán (ojalá) en la cantera del Barça. Creo que para empezar es lo mejor del mundo. No hay focos, no hay prensa, tienes partidos y semanas largas, tiempo para analizar que has hecho bien y mal. Al final meterse delante de profesionales o gente juvenil o más pequeña es lo mismo”, finalizó.