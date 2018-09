“Se ha pasado de la lengua; que se aguante”- Miguel Herrera contra Ferretti

ESPN | DEPORTES.- Miguel Herrera, técnico del América, respondió de vuelta a Ricardo Ferretti, técnico de Tigres e interino de la selección mexicana. El Piojo comentó en charla telefónica con Raza Deportiva de ESPN Deportes que el Tuca malinterpretó su crítica, en el sentido de que le habían hecho la lista de convocados al Tri, y le recomendó aguantar las críticas.

“Ricardo tiene ideas… Se dejó llevar por mucha gente que manejó mis declaraciones, hablando de que se nombró como interino, así lo dije abiertamente, y hablé del siguiente proceso, algo que ya está platicado, sea Ricardo, sea fulano, pues lo hablaron con él, sobre el recambio, ver jugadores, pero seguramente platicado con Ricardo se vio el llamar jóvenes ya que viene un recambio natural.

“No dije que le pusieron la alineación, Ricardo tiene un carácter muy explosivo. Pero que diga, que no (va a la selección) y a los 10 días que sí, me parece que no se vale eso. Si va a estar ahí hablando y criticando a los demás, ahora que se aguante también”, explicó Herrera.

“Conmigo se ha pasado de lengua y ya lo hablaremos… nos merecemos respeto, me parece que se dejó manejar por circunstancias, tendrá que aguantar estando ahí, de interino, de cómodo, de estar en una silla tan importante, no de acomodarse, sino de un lugar tan bueno, que se merece”, abundó.

El Piojo insistió en la incongruencia del técnico de Tigres, quien había rechazado muchas veces al Tri. “Primero dijo que no tajantemente y luego el interinato que sí. Reitero, se lo ha ganado, sin que se critique, tampoco es justo que diga ‘para estos partidos moleros’, como él dijo, ‘sí voy'”.

“Me parece muy extraño que hace 20 días diga no tajantemente y después dice para esto sí, y tal vez está pensando en lo que sigue. No se vale darle vueltas, si quieres, quieres y te lo has ganado. No estoy de acuerdo en que diga sí, que diga no, que cuando me conviene voy y cuando no, pues no”.

Herrera descartó que se hubiera ofrecido a volver a la selección. “Estoy feliz en el América, y cuando venga la propuesta lo pensaré, siempre estaré listo, pero no estoy levantando la mano, reitero. Tuca se lo merece, es el mayor logro que se puede tener. Ya viví mi proceso, pero si me buscan estoy listo, pero también para estar en América muchísimos años”.

En su presentación como técnico interino, Ferretti envió un mensaje velado a Herrera, al señalar que está dispuesto a recibir críticas, y que “lo único que no haré es golpear a alguien”, el clara referencia al incidente que le costó al Piojo salir del Tri. “No toqué a Martinoli, Luis García me paró, fue un manotazo… pero ya lo dejé en el olvido y me costó muchísimo, no tenía que hacerlo”, dijo.