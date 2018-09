Pese a la “austeridad federal” el FOSEC está a la vanguardia de los campesinos de México: Rafael Lindo

El gobierno debe realmente apostarle al campo.

En Veracruz desde hace 16 años los campesinos estamos sumidos en la pobreza por el recorte económico presupuestal.

Confía en que los gobiernos de López Obrador y Cuitláhuac García rescatarán al campo.

En marcha Tiendas Tlapiki, expendio estético de productos regionales campiranos.

Iniciará afiliación al FOSEC.

Dennis Villarruel Zamudio | San Andrés Tuxtla, Ver. “Haciendo remembranza de la problemática que sufren sus huestes del campo desde hace 16 años a estas fechas en que el gobierno federal en Veracruz dizque por “austeridad” dejó de fluir muchos de los recursos necesarios para los proyectos gubernamentales al campo y a su gente, luego entonces estos han provocado muy alarmantes y dolorosos porcentajes de empobrecimiento extremo entre todas las familias campesinas, los recursos sufrieron severos y discriminatorios recortes en el presupuesto original afectando drásticamente a las mujeres y hombres de la pradera, ya que de 3 mil millones de pesos para proveer al campo en su necesidades, en la actualidad la federación tan solo le destina exclusivamente al programa “De Concurrencia” 174 millones de pesos, cantidad ridícula e irrisoria y a la vez espeluznantemente insuficiente para los fines trazados para el agro mexicano”. En interesante entrevista con quien esto escribe y para los expectadores de este importante y trascendente medio masivo de comunicación durante su extenuante gira de trabajo que por este municipio, los demás de los Tuxtlas y de la zona cañera ha venido realizando el Presidente Nacional del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo (FOSEC) Rafael Lindo Chaga aseveró lo anterior y explicó que las penurias que sufren las mujeres y hombres que trabajan la tierra “está principalmente aún más acentuadas en los jornaleros que no poseen un pedazo de tierra como patrimonio propio, en los ejidatarios a los que el gobierno dejó de apoyar realmente desde hace mucho tiempo, a los pequeños productores que solo cuentan como máximo con 5 hectáreas para realizar sus cultivos y cosechas de alimentos y de igual forma sumamos también a las madres solteras campesinas que por un motivo u otro fueron abandonadas o perdieron por desgracia mortalmente a su pareja quedándose en el desamparo junto con sus hijos. En este mismo tenor el popular líder campesino agregó “lo anterior propicia un apocalíptico problema de extrema pobreza en el sector primario ya que se han perjudicado críticamente a por lo menos el 90% de los labriegos y por lo tanto en ese mismo porcentaje a sus respectivas familias dependientes de él y que se dedicaban a la siembra de maíz, de frijol, demás verduras y de frutas, así como a la cría de gallinas, etc., para su auto consumo y también con la legitima intención de vender los excedentes”. Adentrado en este tema Lindo Chaga añadió “con el recorte, para nosotros ahora la prioridad es visualizar a donde se han ido eso compañeros campesinos que no tuvieron eco en el área gubernamental y una causal de esta situación es sin lugar a dudas la inminente emigración a otros estados del país, incluso al extranjero por la criminal falta de oportunidades y apoyos al campo mexicano y por ende a las familias que cultivan y cosechan nuestros nutritivos alimentos regionales naturales”. En consecuencia lógica el dirigente nacional del FOSEC enfatizó que él y su organización siempre estarán a la vanguardia de los intereses legítimos de la gente del campo y señaló que si el gobierno en realidad le apostara al campo, a sus compañeros campesinos los orientaría, los capacitaría y les brindaría todas las facilidades para el financiamiento de sus loables y solidarias labores campestres, “es por eso que el pueblo mexicano votó firmemente por la izquierda tanto para el gobierno Federal como para el del Estado y esperan con mucha confianza que con Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez vuelva la justicia social para todos los veracruzanos y reflorezcan los recursos y apoyos para rescatar la campiña”. En otro orden de ideas el creador y fundador del FOSEC Rafael Lindo a pregunta expresa de quien esto escribe sobre los nuevos acuerdos tomados en el libre comercio con Estados Unidos afirmó tajantemente que al sector primario en el cual él participa en realidad no sale afectado “por que producimos en el agro nacional alimentos de comprobada buena calidad y que consumen con mucho gusto los gringos, ya que ellos siempre consumirán necesariamente nuestros básicos productos agrícolas por ser los mejores”.

Y hablando de otros temas destacó “contamos ya con tiendas de auto servicio con venta estética de productos del campo mexicano y en forma muy especial y mayoritaria del agro veracruzano denominadas Tlapiki en donde se expenden en forma estética nuestros productos naturales regionales manufacturados genuinamente por manos campesinas para el consumo de todos. Las tiendas de auto servicio Tlapiki que por su nombre significan Mercado de Productos Mexicanos, especificando que una de ellas está ubicada en donde incluso participó Tlapiki en la Primera Feria de la Expo Agroalimentaria en la Torre Banamex en la ciudad de México”.

Por último mi entrevistado agregó que próximamente iniciarán formalmente la afiliación de campesinos interesados en empadronarse en el Frente de Organizaciones Sociales Y Económicas del Campo “FOSEC”. De igual forma Rafael Lindo Chaga indicó que se están reformando los estatutos de su organización y se reestructurará el Consejo Estatal del FOSEC y dijo también que se van a firmar los protocolos, además de asegurar que tienen el reconocimiento y validez oficial por parte de la SAGARPA. (Texto Dennis Villarruel Zamudio)