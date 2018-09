‘Tuca’ considera que seguir en el Tri sería apuñalar a Tigres

ESPN | MÉXICO — Ricardo Ferretti vive su tercer proceso al frente de la Selección Mexicana, pero recalcó que su prioridad es cumplir el contrato actual con Tigres.

“Qué bueno que te siguen queriendo y no que pase el tiempo y te odien, pero no es la razón principal. La razón es que inicie un contrato de tres años el mes pasado; la continuidad en un equipo mexicano es casi imposible y Tigres me la ha dado, me la ha cumplido y con estos tres años cumpliría 11 años en una misma institución. Entonces, esta lealtad entre nosotros es muy importante.

“Cualquier entrenador quisiera estar en mi lugar, dirigiendo a Selección, pero también vivir lo que tengo en Tigres. Sería traicionar, apuñalar a estos años a esta institución que me ha dado en las buenas y en las malas”, enfatizó.

Pese a quererse mantener como técnico de los universitarios, Tuca hizo hincapié en que disfruta estar los próximos partidos con el Tri, y que se siente pleno al tener esta oportunidad sin renunciar a su club.

“De repente me siento tan afortunado que siento que no lo merezco”, dijo el entrenador, quien reiteró que su compromiso sólo será como interinato, que puede ser de cuatro o seis juegos, y su misión será que los elementos convocados puedan lucirse para ser tomados en cuenta por quien dirija el destino de México.

“Sé del interés, pero Memo siempre ha podido buscar una persona para que ocupe este puesto. Sólo podríamos platicar de un proceso, como se busca en este momento, si no tuviera un compromiso tan arraigado. Debo cumplir con un trabajo que me pide la federación y cuando llegue la persona, sean seis o cuatro partidos, él tomará sus decisiones. Lo que espero es que la oportunidad de seis partidos estos muchachos logren convencer al que venga, de que merecen estar.

“No tengo ninguna duda que este equipo hará la cosas bien, me gusta enfrentar a rivales duros y que los jugadores empiecen a ganar experiencia”, señaló.

Por su parte, Guillermo Cantú, director general de la Federación Mexicana de Futbol, manifestó que no se han fijado plazo para nombrar al que llevará el proceso para Catar 2022 y siguen en la búsqueda de la persona idónea.