La foto de Karime

Habrá leales a AMLO/MORENA y habrá jóvenes, para que no se hagan muchas chaquetas con el gabinete.

–Chopenjawer

Por la tarde filtraron entre periodistas de Veracruz una fotografía de Karime Macías, la ex primera dama y esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, que hizo ruido… al menos a nivel mediático.

¿Cómo para qué la fotografía de quien se sabe está fuera del país y quien al parecer no tendrá denuncia alguna que la alcance? Aquí algunas hipótesis…

+ Una versión comenta que pudo haber sido la misma Karime quien haya pasado la fotografía a los chicos (ujúm) de la Prensa. Lo atribuyen al lenguaje corporal de la misma: pose relajada, leyendo una revista en inglés en pleno tren subterráneo, sentada hasta en una mala posición como para estar viajando en ese medio de transporte, como si nada. A lo anterior súmese que su marido reapareció este lunes en medios nacionales con una carta donde descalifica el trabajo de la Fiscalía General del Estado en el tema de la fosa clandestina localizada en Alvarado, argumentando que era “imposible determinar a la ligera y sin ningún soporte técnico” que los restos tenían ese tiempo de haber sido enterrados desde hace dos años (con lo que el Fiscal trató de deslindar al mini-gobierno de su patrón, el gobernador). Que los Duarte Macías se habrían puesto de acuerdo para salir al escenario.

+ Otra conjetura es que la foto fue filtrada desde Palacio de Gobierno para desviar la atención al tema de la nueva fosa anunciada con fanfarrias por el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, y que en vez de ayudar al tema de los desaparecidos se convirtió en un tema de repudio público por la manera en que el empleado del gobernador hizo alarde de protagonismo en un tema de que quizás debió manejarse con más seriedad, prudencia y solemnidad. A lo anterior súmese los señalamientos de los colectivos, analistas políticos y hasta del gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, en distintos medios nacionales, en el sentido del deplorable e inmaduro actuar de Winckler en el asunto, que a su vez también ya comenzó a ser cuestionado por el hecho de porqué deslindó de inmediato al gobierno de Yunes Linares de posibles personas desaparecidas que podrían estar en la “nueva” fosa encontrada en la comunidad Arbolillo, del municipio de Alvarado.

+ También pudo haber habido la intención de robarle los reflectores al gobernador Cuitláhuac García Jiménez con los nuevos nombramientos de los futuros funcionarios de su gabinete. De hecho la nota del día fueron precisamente los eventos en el sur de Veracruz (bastión fuerte de MORENA y donde no figuran ni el PAN, ni el PRD y mucho menos los Yunes), donde Cuitláhuac presentó al joven Esteban Ramírez Zepeta como su próximo jefe de Oficina; así como al médico cirujano Roberto Ramos Alor como secretario de Salud, y a Xóchitl Arbesú como la futura secretaria de Turismo. Y es que el gobernador saliente hizo acto de presencia en la UV, pero como si no hubiera estado porque ya nadie lo pela.

+ Hay quienes también comentan que dicha fotografía pudo haber sido para comenzar a calentar el ambiente, porque a lo mejor Yunes Linares todavía tiene prendida la velita de que en cualquier momento pueda darse una orden de aprehensión en contra de Karime o que de perdida Batman la secuestre y se la traiga amarrada al Palacio de Gobierno. Con lo anterior, sacarse la espina de que a la esposa de Duarte no le pudo hacer nada.

+ La otra es que con esto también ya borran de un flashazo los ecos de la fallida asociación de alcaldes que fue anunciada este fin de semana sin pena ni gloria y que nació prácticamente muerta. Esto adquiere gran significado porque al final de cuentas ya se ve que los Yunes perdieron influencia en los alcaldes que hasta consideraban aliados y se queda sin arropamiento el otro “Chiquito” de Yunes, quien es alcalde del puerto de Veracruz.

Quien filtró la foto tendrá sus motivos perversos. Ya sabe, así es la política a la jarocha. Lo que sí es que todo quedó en mero ruido mediático, de redes sociales, ahí donde a todo mundo les gusta hacer alharaca.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: “Fue un pacto entre Miguel Ángel Yunes Linares; fue un pacto entre quién estaba en la secretaría de Gobierno para que se simulara que se iba a detener a Javier Duarte, ha sido un show mediático, pura simulación. Continuar con las investigaciones es asunto de la fiscalía, aquí es un fiscal de Yunes. Lo señalé desde hace dos años es puro show mediático, el fiscal de Yunes acusó a Duarte de cosas vanas por haberse subido a un avión y por 200 mdp; con eso no lo van a poder mantener en la cárcel”, lo anterior lo comentó en la radiodifusora MVS el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez como diciendo “a mi no me metan en ese tema porque no es bronca mía”. Por cierto que García Jiménez estará este martes en el Foro de Consulta Estatal Participativa sobre Educación, en la USBI Boca del Río, donde se espera la presencia del próximo secretario de Educación federal, Esteban Moctezuma Barragán.

OTRA NOTA: Mientras la rectora anda aplaudiendo y reconociendo a su cuate el “Gober Mesero”, los estudiantes convocan a una marcha el 13 de septiembre por hechos de violencia contra un alumno, represión e impunidad. Por menos que la golpiza que le propinaron a un estudiante de la Facultad de Derecho, la rectora movía cielo, mar, tierra y estudiantes para salir a las calles y protestar contra el maldito Duarte. A lo anterior súmese lo que está pasando en la Ciudad de México, donde están pidiendo, suplicando, la salida de porros de la UNAM que golpearon también a estudiantes.

LA ÚLTIMA PORQUE FEELING SICK (FUCKING COCHINITA): Ante los incumplimientos de pago por parte de Gobierno del Estado, empresarios veracruzanos logran sentencia histórica mediante la cual se declara inconstitucional el decreto mediante el cual, el Gobernador del Estado instruía a la Secretaría de Finanzas, revisar y validar nuevamente cada adeudo de la administración. Sobre estas prácticas dilatorias del “Gober Mesero”, dará una conferencia de prensa el despacho Aguirre & Montoya Abogados, en la capital veracruzana este martes a las 10 de la mañana… A ver si no aparece otra foto de Karime o algo así como cortina de humo.